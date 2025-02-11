Manisa FK-Kocaelispor CANLI | Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Manisa FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor kaşrı karşıya gelecek. İsmet Taşdemir yönetiminde Süper Lig hasretine son vermek isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 48 puanla 1. sırada yer alan Kocaelispor, ligi şampiyon tamamlayarak direkt üst lige çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta aldığı 3 puan ile en yakın rakibine 6 puan fark atan Kocaeli ekibi, devre arası transfer döneminde kadrosunu Batuhan Şen, Samet Yalçın, Rigeborto Rivas gibi isimlerle güçlendirdi. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manisa FK ise evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmak istiyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen ev sahibi takım, 30 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Kocaelispor maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kemal Savaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Manisa FK-Kocaelispor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Cansu Tiryaki ve Melek Dakan görev alacak.