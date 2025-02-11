  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Kocaelispor CANLI | Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Manisa FK-Kocaelispor CANLI | Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkma hayali kuran deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta 3 puanın sahibi olmayı başaran yeşil-siyahlılar, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Bu sezon oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kocaelispor, 48 puanla 1. sırada yer alıyor. Uzun süren Süper Lig hasretine son vermeye yaklaşan Kocaeli ekibi, devre arası transfer döneminde kadrosunu Batuhan Şen, Samet Yalçın, Rigeborto Rivas gibi isimlerle güçlendirdi. Küme düşme potasından uzaklaşmak için mücadele eden Manisa FK ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 30 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Peki, Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK-Kocaelispor CANLI | Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Manisa FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor kaşrı karşıya gelecek. İsmet Taşdemir yönetiminde Süper Lig hasretine son vermek isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 48 puanla 1. sırada yer alan Kocaelispor, ligi şampiyon tamamlayarak direkt üst lige çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta aldığı 3 puan ile en yakın rakibine 6 puan fark atan Kocaeli ekibi, devre arası transfer döneminde kadrosunu Batuhan Şen, Samet Yalçın, Rigeborto Rivas gibi isimlerle güçlendirdi. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manisa FK ise evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmak istiyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen ev sahibi takım, 30 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Kocaelispor maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kemal Savaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Manisa FK-Kocaelispor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Cansu Tiryaki ve Melek Dakan görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek: Provoke etmek için...
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor
DİĞER
Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe'ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...
CHP'de "prematüre ön seçim"in tarihi belli oldu! İmamoğlu'na "Aday Özgür Özel olsun" sürprizi... İşte Mansur Yavaş'ın yol haritası
Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük"
G.Saray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir transferi resmen açıkladı RAMS Başakşehir transferi resmen açıkladı 13:26
Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman? 12:48
F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki hakemleri açıklandı F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki hakemleri açıklandı 12:22
Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 12:12
Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman? 11:47
Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük" Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük" 11:40
Daha Eski
Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer! Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer! 11:23
Dursun Özbek: Provoke etmek için... Dursun Özbek: Provoke etmek için... 11:15
Fırtına'dan orta saha transferi Fırtına'dan orta saha transferi 11:09
Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında... Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında... 11:08
Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 10:56
Fırtına evinde bir başka Fırtına evinde bir başka 10:42