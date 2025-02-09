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Haberler TFF 1.Lig Uğur Okulları İstanbulspor 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaparken, Ankaragücü 30 puanda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:25
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Uğur Okulları İstanbulspor 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Raşit Yorgancılar düdük çaldı. Yorgancılar'ın yardımcıklarını Mehmet Şengül ile Rüştü Muhammed Orhan üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi Uğur Okulları İstanbulspor tek golle kazandı. Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 68'inci dakika Emir Gültekin kaydetti. Bu sonucun ardından Uğur Okullar İstanbulspor puanını 36 yaptı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

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