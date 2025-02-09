İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakasında İstanbulspor AS ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE