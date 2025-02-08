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Haberler TFF 1.Lig Sambou geri döndü

Sambou geri döndü

Konyaspor, satın alma opsiyonu ile birlikte eylül ayında Bouly Junior Sambou'yu Gol Gohar Sirjan'a kiralamıştı. İran ekibi, Sambou ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Senegalli forvet, bir süredir görüştüğü Şanlıurfaspor ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncu, ikinci devreyi kiralık olarak Şanlıurfaspor'da geçirecek. Sambou, İran'da 7 maç oynarken, gol atma başarısı gösteremedi. Konyaspor'a Fas Ligi'nden transfer olan Senegalli oyuncunun yeşilbeyazlılar ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Sambou geri döndü
Konyaspor, satın alma opsiyonu ile birlikte eylül ayında Bouly Junior Sambou'yu Gol Gohar Sirjan'a kiralamıştı. İran ekibi, Sambou ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Senegalli forvet, bir süredir görüştüğü Şanlıurfaspor ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncu, ikinci devreyi kiralık olarak Şanlıurfaspor'da geçirecek. Sambou, İran'da 7 maç oynarken, gol atma başarısı gösteremedi. Konyaspor'a Fas Ligi'nden transfer olan Senegalli oyuncunun yeşilbeyazlılar ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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