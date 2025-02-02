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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 12:00
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Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ŞANLIURFASPOR - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı olarak yayınlanacak.

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