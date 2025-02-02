Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Manisa FK ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANİSA FK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
MANİSA FK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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