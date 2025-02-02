Manisa FK 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 8. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca dört dakika sonra Diallo'nun asistinde Umut'un fileleri havalandırmasıyla Manisa FK farkı ikiye çıkardı. Ancak konuk ekip Fatih Karagümrük, mücadeleden kopmadı. 34. dakikada Talha'nın ceza sahası dışından attığı şık golle farkı bire indiren İstanbul ekibi, 38. dakikada Doh'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet golü için yüklense de aradığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin son dakikalarında Manisa FK'de Ramirez, sert müdahalesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 39'a, Manisa FK ise 30'a yükseltti.