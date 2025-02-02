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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Esenler Erokspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 14:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 15:00
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Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Esenler Erokspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR - GEOSİS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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