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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:43
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Esenler Erokspor 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Esenler Erokspor, sağ taraftan Furkan'ın ortasında Kayode'nin arka direkte kafayla kale önüne indirdiği topu Ufuk Akyol ağlarla buluşturdu. Bu golle Erokspor 1-0 öne geçti.

70. dakikada Boluspor, sol taraftan yapılan ortada topun Metehan Mert'in eline çarpması sonucunda hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi.

71. dakikada Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Aleksic'in şutunu, Erokspor kalecisi Ekrem kurtararak takımını öne geçirmedi.

75. dakikada Boluspor, sağ taraftan Enes'in ortasında İshak Karaoğul'un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve maçta 1-1'lik skor ortaya çıktı.

İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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