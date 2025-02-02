Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE