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Haberler TFF 1.Lig Kwabena Ankaragücü'nde!

Kwabena Ankaragücü'nde!

Süper Lig’i hedefleyen sarı-lacivertliler, Macar temsilcisi Ferencvaros’tan Owusu Kwabena’yı kiraladı. 27 yaşındaki santrfor, A.Gücü’nün 2021- 22’de Süper Lig’e çıkmasına 7 golle katkı vermişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Kwabena Ankaragücü'nde!

Trendyol 1. Lig'de 30 puanla 10. sırada yer alan Ankaragücü, transferde atağa kalktı. Süper Lig'i hedefleyen sarı-lacivertliler, tanıdık bir golcüyle kadrosunu güçlendirdi. Başkent ekibi, Macaristan takımı Ferencvaros'tan Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

HER İKİ KANATTA OYNAYABİLİYOR

Owusu, Ankaragücü yine 1. Lig'de yer alırken 2021-2022 sezonunda başkent ekibinin formasını giymiş ve kaydettiği 7 golle şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. 27 yaşındaki Ganalı tecrübeli santrfor, bu sezon Ferencvaros'ta biri Şampiyonlar Ligi, biri lig olmak üzere 2 maçta ter döktü. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 19 maçta 4 gol, 4 asist katkısı sağladı. Her iki kanatta da oynayabiliyor.

Ferencvaros'la son iki sezonu şampiyon tamamlayan Kwabena, Azerbaycan ekibi Karabağ'la da 2019-20 ve 2022- 23'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

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