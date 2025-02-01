Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE