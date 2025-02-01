  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Kardelenler
Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı?
DİĞER
Onu görenler Arap sanıyordu...Celalettin Yonat hakkında şaşırtan gerçek! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Arap Celal bakın nereliymiş...
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
G.Saray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi!
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bellona Kayserispor - Trabzonspor maç bilgileri Bellona Kayserispor - Trabzonspor maç bilgileri 14:08
Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor | CANLI Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor | CANLI 13:19
Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! 13:09
Getafe - Sevilla maçı ne zaman? Getafe - Sevilla maçı ne zaman? 12:57
Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı? 12:48
G.Saray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! G.Saray sağ bekte rotasını İtalya'ya çevirdi! 12:35
Daha Eski
Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman? Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman? 12:34
Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 12:24
Trabzonspor maçına Polonyalı VAR! Trabzonspor maçına Polonyalı VAR! 12:23
Ipswich Town - Southampton maçı ne zaman? Ipswich Town - Southampton maçı ne zaman? 12:03
Everton - Leicester City maçı ne zaman? Everton - Leicester City maçı ne zaman? 11:58
Newcastle United - Fulham maçı ne zaman? Newcastle United - Fulham maçı ne zaman? 11:53