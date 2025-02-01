Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.