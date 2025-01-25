Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Boluspor - Gençlerbirliği maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Boluspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
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