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Haberler TFF 1.Lig Körfez’e ağır darbe

Körfez’e ağır darbe

Trendyol 1. Lig’in lideri Kocaelispor, G.Birliği deplasmanda Amilton’un golüne engel olamayıp şok yaşadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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Körfez’e ağır darbe

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, üç maçlık galibiyet serisiyle gittiği başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. 45. dakikada Amilton'un attığı gole engel olamayan İsmet Taşdemir yönetimindeki Körfez ekibi sahadan puansız ayrıldı.

EROĞLU İLE COŞTU

Lider Kocaelispor, bu sonucun ardından 41 puanda kalsa da zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'e yükselme mücadelesine ortak olmak isteyen Gençlerbirliği ise Malatya'nın ardından Kocaelispor'u da yenerek Hüseyin Eroğlu yönetiminde 3 maçta 7 puan topladı ve puanını 30'a yükseltti.

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