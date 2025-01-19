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Haberler TFF 1.Lig Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 18:40
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Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Nuno Sequeira, 60. dakikada Alpaslan Öztürk, 61. dakikada Hasan Kılıç ve 87. dakikada Erdem Çalık'tan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Siltaş Yapı Pendikspor, 1. Ligde 30 puana yükseldi ve 8.sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla son sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak, Yeni Malatyaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

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