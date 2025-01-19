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Haberler TFF 1.Lig Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Silpaş Yapı Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:00
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Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Silpaş Yapı Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLPAŞ YAPI PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİLPAŞ YAPI PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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