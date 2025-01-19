Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Silpaş Yapı Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLPAŞ YAPI PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİLPAŞ YAPI PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE