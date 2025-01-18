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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Erzurumspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:50
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Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Erzurumspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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