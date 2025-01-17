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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Şanlıurfaspor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'de 20. haftasının açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 22:19
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Şanlıurfaspor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'de 20. haftasının açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u Riccardo Saponara'nın 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ankaragücü 30 puana yükseldi.

Şanlıurfaspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rotariu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahasına giren Ofosu'nun ortasında Ahmet Gökbayrak'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

51. dakikada Rotariu'nun ceza sahasına ortasında Saponara'nun sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

70. dakikada Burak Çamoğlu'nun pasında ceza sahası içinde Hakan Erçelik'in sert şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

79. dakikada Osman Çelik'in hızla rakip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

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