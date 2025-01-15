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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı transfer etti. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:59
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Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Samet Yalçın arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Samet." denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Yalçın, Kocaelispor'a transferi için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek uzun yıllar çalıştığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile Kocaelispor'da da başarılı olmak istediğini kaydetti.

Yalçın için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi.

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