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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Manisa FK ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:50
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Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Manisa FK ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

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