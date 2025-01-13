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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 0-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa FK 0-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, Manisa FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:16
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Manisa FK 0-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5.dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Muhammed Enes'in pasında altıpas içerisinde topla buluşan Osuji'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın kucağında kaldı.

8.dakikada orta saha yakınlarında Benny'in havadan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Serkan'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ayak uyucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

10.dakikada sağ köşeden Benny'nin kullandığı korner atışında penaltı noktasında Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Hoti'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0

22.dakikada sağ kanattan Benny'nin kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Oğuz Gürbulak'a çarparak ağlara gitti. 3-0

45+1.dakikada Ramirez'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed'in sert vuruşunda kaleci Cihan, topu güçlükle çeldi.

57.dakikada ceza sahası dışından Ramirez'in şutunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

77.dakikada sağ kanattan Yusuf'un arka direğe ortaladığı topa Mustafa'dan önce kaleci Cihan son anda müdahale ederek, tehlikeyi önledi.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet Dura

Manisa FK: Alperen, Yusuf, Bartu, Gameli, Kaan (Umut dk. 53), Cissokho (Wriedt dk. 65), Oğuz Gürbulak, Diallo, Ramirez (Mustafa dk. 75), Muhammed (Kadir Kaan dk. 75), Osuji (Fofana dk. 65)

Yedekler: Eren, Kerem, Birkan, Oktay, Muhammet Ensar,

Teknik Sorumlu: Hakan Şapçı

Ümraniyespor: Cihan, Cavare, Glumac, Burak, Oğuz Yıldırım, Serkan, Hoti (Barış dk. 68), Furkan, Benny, Soukou (Batuhan dk. 90), Bardhi (Djokanovic dk.60)

Yedekler: Übeyd, Onur, Atalay, Mehmet Ali, Yunus Emre, Ali Turap

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Serkan (dk.8), Hoti (dk.10), Oğuz Gürbulak (k.k. dk.22) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Serkan, Burak, Soukou (Ümraniyespor)

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