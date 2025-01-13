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Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:20
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Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR CANLI İZLE

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