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Haberler TFF 1.Lig Pendik evde yok

Pendik evde yok

90+6'da yediği golle Bandırma'ya puan kaptırdı. Seyircisi önünde Bandırmaspor’u ağırlayan Pendikspor Del Valle’nin golüyle öne geçti... 90+6’da Paulinho’nun golüne engel olamadı... Evinde 17’nci puanını kaybetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Pendik evde yok

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bandırmaspor'u ağırlayan Pendikspor, 90+6'da gelen golle galibiyeti kaçırdı: 1-1. Bu sezon seyircisi önünde kötü bir performans sergileyen kırmızı beyazlılar, iç sahadaki üçüncü galibiyete çok yakındı. Pendikspor, 31'de Hasan'ın asistinde del Valle'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

İç sahada üçüncü galibiyetine çok yakın olan Pendikspor, 90+6'da Marco Paixao'nun pasında Paulinho'nun golüne engel olamadı. 19 hafta sonunda 27 puana ulaşan kırmızı beyazlılar, içeride 10, dış sahada ise 17 (5 galibiyet, 2 beraberlik) toplayarak ilginç bir istatistiğe imza attılar. Son anlarda 1 puanı kurtaran Bandırmaspor ise Kocaelispor ile girdiği zirve yarışında ağır bir yara aldı.

GÜRSEL'E KIRMIZI KART!

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yoğun itirazları sonrası 90+3'te kırmızı kart görerek tribüne çıktı. Gürsel'in takımı, 3 dakika sonra bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

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