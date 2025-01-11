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Haberler TFF 1.Lig Gray bombası

Gray bombası

Fatih Karagümrük daha önce kariyerinde Aris, Burnley, Watford gibi takımlarda forma giymiş Jamaikalı golcü Anthony Gray ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Gray bombası

Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı. Kariyerinde daha önce Aris, Burnley, Watford gibi takımlarda forma giymiş Jamaikalı golcü Andre Anthony Gray ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 33 yaşındaki oyuncu sağlık testlerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Özellikle İngiltere'nin alt liglerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GOL SEZGİSİ YÜKSEK

10 Haziran 1992 doğumlu İngiliz futbolcu, hızı ve kuvveti ve gol sezgisiyle tanınan bir forvet olup, kariyerinde birçok farklı ligde mücadele etmiştir. Özellikle Burnley ile Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiş ve burada da kendini kanıtladı. Tecrübeli futbolcu takım oyununa da oldukça yatkın. Genellikle kanat ve merkez forvette oynuyor. Gray, Champion-ship'de 13 maçta forma giyerken 3 gol, 1 asist katkısı yaptı.

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