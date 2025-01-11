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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. 22 puana sahip iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal ile üst sıralara çıkmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, mücadele öncesi yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:50
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Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. İki takım da 22 puana sahip olarak sahaya çıkacak. Küme düşme hattında yer alan deplasman takımı, Mesut Bakkal yönetiminde kazanan taraf olmak isterken, son 3 maçtır kaybetmiyor. Ev sahibi takım ise son 2 maçında 1 puan alabildi. İki takımın da 3 puan almak için sahaya çıkması bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR - SAKARYASPOR CANLI İZLE

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