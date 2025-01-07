Manisa FK’nın süper yükselişi

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına kadar geriledikten sonra yönetim ve teknik heyet değişikliğine giden Manisa FK, son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışına yeniden ortak oldu. Ankaragücü'nü 1-0, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmesinin ardından yıllar sonra profesyonel lige taşıdığı kulübe dönen teknik direktör Hakan Şapçı yönetimindeki ilk sınavda Bandırmaspor'u da 3-2 mağlup eden Manisa ekibi, aldığı 9 puanla kendine geldi. Ligde 26 puana ulaşan siyah- beyazlı ekip, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.