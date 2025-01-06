Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıkış arıyor. Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Sakaryaspor 21 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig hayallerini play-off finalinde kaçıran yeşil-siyahlılar, bir an önce üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Hüseyin Eroğlu ile eski günlerine dönmek isteyen Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Trendyol 1. Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi 23 puanla 15. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE
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