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Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. 3 puanı alarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen Sakaryaspor, son 5 maçında; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Eski günlerine geri dönmek isteyen Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında moral arıyor. 23 puanla 15. sırada yer alan Ankara temsilcisi, puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 11:10
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Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıkış arıyor. Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Sakaryaspor 21 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig hayallerini play-off finalinde kaçıran yeşil-siyahlılar, bir an önce üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Hüseyin Eroğlu ile eski günlerine dönmek isteyen Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Trendyol 1. Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi 23 puanla 15. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

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