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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 0-0 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ümraniyespor 0-0 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 15:59
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Ümraniyespor 0-0 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Erzurumspor FK puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise 23 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Benny'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ataberk topu kontrol etti.

53. dakikada Benny'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ataberk çıkardı. Pozisyonun devamında Furkan'ın ceza sahası içi sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Soukou'nun ceza sahasına yaptığı ortada Benny ön direkte topa vurdu. Savunmada Orhan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

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