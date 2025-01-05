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Haberler TFF 1.Lig 1. Ligde haftanın maçları

1. Ligde haftanın maçları

rendyol 1. Lig'de 18. hafta cumartesi oynanan maçlarla devam etti. İşte sonuçlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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1. Ligde haftanın maçları

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Başkent derbisinde galibiyeti elde eden ve ligde 2 maç sonra kazanan MKE Ankaragücü puanını 27'ye yükseltti. Kemal Özdeş'in ekibi böylece play-off hattındaki rakiplerinden Keçiörengücü ile aynı puana ulaşmış oldu. Keçiörengücü ise ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takıma derbi galibiyetini getiren golleri 39 ve 55. dakikalarda Renaldo Cephas kaydetti. 90+6'da da Rotariu'nun golü sayılmadı.

BOLU HASRETİ BİTİRDİ

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada Boluspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-2 yendi. Bolu, 4 maç sonra sevinirken, Babacar, Jefferson, Mukairu ve İlhami ile güldü. Yeni Malatyaspor yine puan alamazken 2 golü Mert ve Enes'ten geldi.

URFA'DA GOL YOK

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Çorum FK 0-0 berabere kaldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki mücadelede gol sesi çıkmazken, Şanlıurfaspor 22 puana geldi, konuk ekip Çorum FK da puanını 26'ya taşıdı.

3 PUAN PENDİK'İN

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada Pendikspor deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü 2-0 devirdi. İstanbul derbisinde gülen taraf olan kırmızı-beyazlılar 17'de Eze'nin penaltısı ve 41'de Del Valle ile 3 puana ulaştı.

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