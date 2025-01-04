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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı 04 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - ÇORUM FK CANLI İZLE

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