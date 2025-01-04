Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı 04 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - ÇORUM FK CANLI İZLE

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