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Haberler TFF 1.Lig Lider non-stop

Lider non-stop

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı 3-0 yenerek 38 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Lider non-stop

Kocaelispor, evinde Iğdır FK'yi konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

TRİBÜNDE OLAYLAR ÇIKTI

Yeşil siyahlılar, bu galibiyet ile 38 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Öte yandan, tribünden çıkan olaylar sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı.

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