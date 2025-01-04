Lider non-stop

Kocaelispor, evinde Iğdır FK'yi konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

TRİBÜNDE OLAYLAR ÇIKTI

Yeşil siyahlılar, bu galibiyet ile 38 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Öte yandan, tribünden çıkan olaylar sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı.