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Haberler TFF 1.Lig Keane bombası

Keane bombası

Süper Lig’i hedefleyen, 1. Lig’de 3. sıradaki kırmızı-siyahlılar, Sassarini’nin yerine İrlandalı çalıştırıcının peşinde. Başkan Süleyman Hurma, “Keane ile görüşüyoruz. Koşullar oluşursa istanbul’a davet edeceğiz” diye müjde verdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Keane bombası

Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Robbie Keane ile görüştü. Ligde 17 hafta sonunda 31 puan toplayan İstanbul ekibi, puan tablosunun 3. basamağında yer alıyor. Başkan Süleyman Hurma, Keane ile görüştüklerini vurgulayıp, "Robbie Keane, uzun zamandır listemizde olan bir isim. Keane ile teknik direktörlük görevi için görüşüyoruz. Ancak Keane gibi isimleri ikna etmek ve ülkemize getirmek hiç de kolay değil. Koşullar oluşursa İstanbul'a davet edeceğiz" dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Dünyaca ünlü yıldız santrfor Keane, 2000'de İngiltere ekibi Coventry'den İtalyan devi İnter'e 20 milyon euro'ya transfer oldu. Daha sonrasında Leeds United, Tottenham, Liverpool ve Aston Villa gibi takımların formasını giydi. 44 yaşındaki İrlandalı yıldız, 2018'de İrlanda Mili Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerine Middlesbrough ve Leeds United'la devam etti. Ardından ilk teknik direktörlük macerasına İsrail'de başladı. Geçen sezon Maccabi Tel-Aviv'i çalıştırdı ve haziran ayında ayrıldı.

OKAN VE EMRE'YLE OYNADI

Robbie Keane, 2000 yılında transfer olduğu İnter'de bizden tanıdık isimlerle takım arkadaşı oldu. Galatasaray'dan İnter'e transfer olan Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'yla İtalyan devinde buluşan İrlandalı yıldız, forma şansı bulamadı ve İngiltere'de Leeds United'ın yolunu tuttu.

WESLEY TAKIMDA KALACAK

Başkan Süleyman Hurma, 1. Lig'de 17 maçta 13 gol atan 28 yaşındaki Brezilyalı forvetleri Wesley konusunda da konuştu. Hurma, "Wesley, takımımıza ciddi katkı sağladı. Takip edilmesi, transfer listesinde olması gayet normal ancak sezon sonuna kadar takımımızda kalacak" dedi.

CAN'A SABREDİN

Süleyman Hurma, Beşiktaş'a sattıkları Can Keleş için sabır istedi. Hurma, "Yüzde yüz şunu biliyorum. Beşiktaş camiası sabrederse Can Keleş'ten yararlanır ve daha yüksek ücretlere satışını gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

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