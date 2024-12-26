Hedefimiz belli

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Recep Durul, "İsmet hocamızın futbolculuk kariyeri çok parlak. İsmet hoca ülkemizi milli forma altında temsil etmiş birisi. Son 7 yılda 4 önemli başarısı var 3 tanesini şampiyonlukla noktalamış. Baktığınızda büyük bir başarı yakalamış. Bizim de camia olarak genlerimizde mutlak başarı olduğu için İsmet hocamızı tercih ettik" diye konuştu.

TAKVİYE YAPILACAK

Kocaelıspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, camiada birlik ve bütünlüğün devam etmesi halinde sezon sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. Taşdemir, "Şu an lider bir takımımız var. Sezon sonu bu işin sonunu getirmek için elimizden gerekeni yapacağız. Tüm camianın parçaları birlik ve beraberlik içinde olmalı. Ben bu camia için savaşacak olmaktan çok mutluyum. Nasip olurda şampiyon olursak böyle bir camia altında başarılı olma hedefi beni çok heyecanlandırıyor. Devre arası takviye ihtiyacımız olan bölgeleri tespit edip gerekenleri yapacağız" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Göze hoş gelmeyen futbol eleştirileri için Taşdemir, "Yönetim, taraftar ve basın aynı hedefe kitlenirsek başarılı olabiliriz. Bu takım süper lige çıktığında herkes bundan fayda sağlayacak. Yarın bende hata yapabilirim. oyuncu da hata yapabilir ama sonraki hafta yine biz oynayacağız. Birbirimize destek olursak ancak başarıya ulaşabiliriz. Şuanda başkanında benimde tek hedefimiz bu takımı sene sonu şampiyon yapmak. Burada da yetenekli oyuncular. Onların mücadele gücünü de arttırdığımız zaman hedeflediğimiz hayal ettiğimiz futbolu göreceğiz" diye konuştu.