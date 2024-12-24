  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 21:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig, 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçında ve Kasımpaşa'nın genç kadrosuyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahadan mağlup ayrılmıştı.

Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
Adalı'dan flaş Talisca sözleri!
DİĞER
Kuruluş Osman kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor! Murat Göçmez ve Devrim Saltoğlu...
2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"
G.Saray'da Osimhen depremi!
G.Saray'a Dybala şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 21:44
Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı 21:15
Beşiktaş'tan evinde rahat galibiyet! Beşiktaş'tan evinde rahat galibiyet! 21:13
F.Bahçe Opet deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda farklı kazandı! 21:07
Çorum FK'de Mehmet Tayfun için flaş karar! Çorum FK'de Mehmet Tayfun için flaş karar! 21:04
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 20:49
Daha Eski
17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:08
G.Saray'da Osimhen depremi! G.Saray'da Osimhen depremi! 19:48
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 18:54
G.Saray'a Dybala şoku! G.Saray'a Dybala şoku! 18:23
Arda Turan için sevk kararı! Arda Turan için sevk kararı! 17:59
Mehmet Topal'dan istifa açıklaması! Mehmet Topal'dan istifa açıklaması! 17:52