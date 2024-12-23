Amed SK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Amed SK - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Amed SK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AMED SK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANG�� KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Amed SK - Ümraniyespor maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports MAX 1, Tabii Spor ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
AMED SK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
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