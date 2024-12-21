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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 17. hafta maçında Manisa FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 11:00
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Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Manisa FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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