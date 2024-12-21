Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Manisa FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
MANİSA FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE
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