Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Iğdır FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IĞDIR FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Tabii Spor 6 ve beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.
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