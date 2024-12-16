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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor galibiyeti son anda kaçırdı: Yine de lider

Bandırmaspor galibiyeti son anda kaçırdı: Yine de lider

Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmasına rağmen Kocaelispor’un akşam Esenler Erok’a yenilmesiyle averajla zirvede kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Bandırmaspor galibiyeti son anda kaçırdı: Yine de lider

Trendol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Michal Napela ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Marco Paixao ve 54. dakikada Paulinho'dan geldi. Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Adanaspor'u ağırlayacak.

MEMNUNUZ

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzde uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Buradan gerekli dersleri alacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü istek, arzu, oyun ve her şeyden memnunuz" diye konuştu.

Bandırmaspor, Kocaelispor'un Esenler Erokspor'a mağlup olmasının ardından maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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