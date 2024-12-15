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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 18:33
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Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hoti, pasını ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Atalay Babacan'a aktardı. Atalay'ın uzak direğe bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada sol taraftan Ali Dere'nin ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Dembele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere çıktı.

41. dakikada sağ taraftan Rroca'nın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Mame Diouf'un şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya gitti.

65. dakikada Rroca'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Diouf'un yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

79. dakikada sağ taraftan Rroca'nın ceza sahasına ortalayarak kullandığı serbest vuruşta topu almak için yükselen kaleci Cihan, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Diouf, kaleci Cihan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu oyunu devam ettirirken daha sonra VAR tavsiyesiyle monitörde yaptığı inceleme neticesinde penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen Abazaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Nurettin Dinçer Demir, Mehmet Akpınar

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare (Barış Ekincier dk. 84), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Benny (Batuhan Çelik dk. 70), Serkan Göksu, Hoti, Atalay Babacan, Soukou (Bardhi dk. 62), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Arıcı, Muhammet Fatih Karasu, Mehmet Büyüksayar, Şirin Cengiz, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Sorumlu: Hüsamettin Balcı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Orhan Nahırcı dk. 46), Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Camara (Abazaj dk. 46), Rroca, Oğuzhan Ayaydın (Traore dk. 62), Dembele (Görkem Bitin dk. 62), Diouf (Yılmaz Basravi dk. 89)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, Togui, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Atalay Babacan (dk. 16) (Ümraniyespor), Diouf (dk. 65), Abazaj (dk. 83 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Atalay Babacan, Glumac, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor), Uğur Kaan Yıldız, Traore (Ankara Keçiörengücü)

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