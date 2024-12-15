Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bu sezon etkili bir performans gösteren Kocaelispor, zirvedeki yerini korumak istiyor. 3 puan parolasıyla maça hazırlanan yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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