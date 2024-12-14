Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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