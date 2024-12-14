Sıra Erok'ta

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kocaelispor, yarın sahasında oynayacağı Erokspor maçını kazanarak hem iç sahada yeni bir galibiyet serisi başlatmak hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İç sahada oynadığı 5 maçtan galibiyetle ayrılan yeşil-siyahlılar, son olarak sahasında Adanaspor'u yendi. Taraftarı önünde İstanbul ekibini de eli boş göndermek isteyen Kocaelispor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.

15 YILLIK HASRETİ BİTİRECEĞİZ

Ertuğrul Sağlam da Kocaelispor'un 15 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istediklerini söyledi. Sağlam, "Tek gayemiz var; şampiyon olup, 15 yıllık hasrete son vermek. Daha yapılacak çok işimiz var. Oyuncularımın performanslarından çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını, Çorlu'yu eleyip gruplara kalmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Amacımız kupada da kazanıp ilerlemek" diye konuştu.

9 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAK

Kocaelispor, Erokspor maçından 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü saat 13.00'te Çorluspor 1947 deplasmanına çıkacak. Körfez ekibi, Türkiye Kupası maçının ardından 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Play-off mücadelesi veren Boluspor ile kozlarını paylaşacak.