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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında Kocaelispor ile Esenler Eroksporkarşı karşıya gelecek. Ertuğrul Sağlam yönetiminde bu sezon etkili bir performans gösteren Kocaelispor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:20
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Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bu sezon etkili bir performans gösteren Kocaelispor, zirvedeki yerini korumak istiyor. 3 puan parolasıyla maça hazırlanan yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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