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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 3-2 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

İstanbulspor 3-2 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanblspor sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 90. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 15:48
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İstanbulspor 3-2 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-2 mağlup etti.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay sönmez ve 90+3.dakikada Diarra kaydetti.

Erzurum'un gollerini ise 23. dakikada Mamba, 77. dakikada Roshi attı.

İstanbulspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 23'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın uzun pasında sağ kanatta topu alan Tonio Teklic rakibini geçip pasını ceza sahası içindeki Streli Mamba'ya pasını aktardı. Mamba'nın kale önünde rakibi olmasına rağmen yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Özcan Şahan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Modestas Vorobjovas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada sol kanatta topu alan Roshi'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağ kanatta bulunan David Sambissa pasını Kubilay Sönmez'e aktardı. Kubilay, Florian Loshaj ile paslaşmasının ardından tekrar aldığı topu ceza yayında plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Tonio Teklic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roshi'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

88. dakikada Racine Coly'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+3. dakikada Racine Coly'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Dijlan Aydın'ın indirdiği topu alan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

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