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Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük 2-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fatih Karagümrük 2-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük evinde Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 18:26
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Fatih Karagümrük 2-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Jefferson'un pasında topla buluşan Mukairu, rakiplerini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Furkan Bekleviç'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

10. dakikada Avramovski'ninceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Yiğit Efe Demir'den döndü. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Gürcan Hasova, Yiğit Efe Demir'in topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jefferson'un şutunda top ağlara gitti. 0-2

48. dakikada sağ kanattan Camacho'nun pasında penaltı noktası gerisinde Wesley'in kontrol ettiği topa Johnson'un yerde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

50. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Akbaba, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Dovedan'ın pasla kullandığı serbest vuruşta sol kanattan Lamkel Ze'nin ortasında altıpas içinde Baran Demiroğlu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-2

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