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Haberler TFF 1.Lig Adana fırtınası

Adana fırtınası

Geriye düştüğü maçta Yeni Malatya'ya şans tanımadı. Sahasında ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Adanaspor; Mehmet'in erken golüne Feyzi (2 pen) ve Ciss'in sayılarıyla karşılık verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Adana fırtınası

Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Adanaspor, rakibine siftah şansı tanımadı... Ligde henüz galibiyeti olmayan ve dibe demir atan Yeni Malatyaspor, 12. dakikada Mehmet Güneş'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ev sahibi ekip, 63'te kazandığı penaltıyı Feyzi Yıldırım ile gole çevirdi ve durumu eşitledi: 1-1.

15 MAÇ MAÇ SONRA KAZANDI

Adanaspor bu golden 3 dakika sonra Feyzi'nin asistinde Amadou Ciss'le 2-1 öne geçti. Gecenin kahramanı Feyzi, 75'teki penaltıda bir kez daha topun başına geçerek karşılaşmanın skorunun ilan etti: 3-1. Adanaspor ligde 15 maç sonra galibiyet aldı. Puan silme cezası da alan Yeni Malatyaspor ise çıktığı 16 maçı da kaybetti.

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