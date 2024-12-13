Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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