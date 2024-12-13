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Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında Sakaryaspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:20
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Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sakaryaspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Iğdır FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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