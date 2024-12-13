Adanaspor 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 75. dakikalarda penaltıdan Feyzi Yıldırım ile 65. dakikada Amadou Ciss kaydetti. Yeni Malatyaspor'un 12. dakikada Mehmet Güneş ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Adanaspor bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, bu sezon çıktığı 16. maçtan da yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.